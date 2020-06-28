YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı
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YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.

28.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:27

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. İlk kez korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınavda, adaylara bina girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde adaylar ile velilere maske ve su dağıtımı yapılırken adayların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Adayların sınavın yapılacağı okula girişleri 10.05'te son bulurken, bir kişi kapılar kapandıktan 25 dakika sonra içeriye girmeye çalıştı ancak sınava alınmadı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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