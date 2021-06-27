YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU AYT SONA ERDİ

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar sınavlarının iyi geçtiğini ancak matematikte zorlandıklarını söyledi.

Saat 10.15'te başlayan AYT'de adaylara 180 dakika süre verildi. Okul bahçelerine alınmayan adayların yakınları, sınav bitimine kadar okul çevresinde bekledi. Sınavdan çıkan adayların birçoğu sınavlarının iyi geçtiğini söyledi. Sınav sonrası mutlu olduğunu söyleyen Esra Kalkan, "Sınavım düne göre çok daha iyi geçti. Şimdi daha mutluyum. Kurtuldum artık. Sınavda en çok matematik beni zorladı. Ancak Türkçe çok kolaydı. Sürede bana çok iyi yetti" dedi. Esra Kalkan'ın teyzesi Yeşim Kırcalı ise "Biz çocuklardan daha çok heyecanlandık. Ama dün çok moralimiz bozuldu. Bugün sınavdan çıkan çocukların yüzleri biraz daha gülüyor. Yabancı Dil Sınavı'ndan sonra rahatlayacağız. Üzerimizden yük kalkacak" ifadelerini kullandı.

"TYT BENCE DAHA ZORDU"

Sınavının güzel geçtiğini belirten Emirhan Pirim, "Sınavım güzel geçti. Sözelci olmama rağmen Türkçe ve Felsefe soruları biraz düşündürdü. Ancak dün ile kıyaslarsam AYT bence daha zordu" dedi. Yiğit Yazan ise "Sınavım güzel geçti ancak sayısal kısmı zordu. Zaten sayısalım iyi değil. Ancak onun dışında sınav güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı