YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
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YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Okul önünden görüntüler Öğrencilerin okula girmesi SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Okul önünden görüntüler

Öğrencilerin okula girmesi SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
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