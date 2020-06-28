YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Adıyaman Üniversitesi kampüsünden genel görüntü YKS'nin ikindi oturumuna girecek öğrencilere maske dağıtılması, el hijyeni için dezenfektan ikram edilmesi Öğrencilerin sınav için kampüs kapısından girmelerinden görüntü Adıyaman'da YKS heyecanıAdıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın...

Adıyaman Üniversitesi kampüsünden genel görüntü YKS'nin ikindi oturumuna girecek öğrencilere maske dağıtılması, el hijyeni için dezenfektan ikram edilmesi Öğrencilerin sınav için kampüs kapısından girmelerinden görüntü Adıyaman'da YKS heyecanı Adıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT için öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı. Adıyaman Üniversitesinde sınava girecek öğrenciler uygulanan tedbirler kapsamında salonlara alınırken, aileleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak üniversite bahçesinde beklemeye başladı. Kaynak: AA