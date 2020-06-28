YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)...

Öğrencilerin sınav merkezlerine alınması

Öğrencilere maske ve dezenfektan verilmesi

Ailelerin sınav merkezlerinin önünde beklemesi

Ailelerinin çocuklarını sınav merkezlerine getirmesi UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak okullara alındı. Öğrencilere sınav merkezlerinin girişinde maske ve dezenfektan verildi. Çocuklarını sınav merkezlerine getiren aileler, sınavın bitmesini bekledi.

Kaynak: AA