YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı.

İzmir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu başladı.

Kentteki okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan stantlarda sınava girecek öğrencilere dezenfektan ve maske verildi.

Öğrenciler daha sonra kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek sınava alındı.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İkiz çocuklarını sınav merkezine getiren Emine-Aytekin Tunus çifti, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını ifade ederek, evlatlarının başarılı olacaklarına inandıklarını aktardı.

Kaynak: AA