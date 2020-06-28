YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı Öğrencilerin okul bahçesine girişi Velilerin bekleyişi Öğrencilerin sınava alınması KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.

Öğrencilerin okul bahçesine girişi

Velilerin bekleyişi

Öğrencilerin sınava alınması

KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Kaynak: AA