YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Öğrencilerin okul bahçesine girişi Velilerin bekleyişi Öğrencilerin sınava alınması KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.
28.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:50
Öğrencilerin okul bahçesine girişi
Velilerin bekleyişi
Öğrencilerin sınava alınması
KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.
Kaynak: AA