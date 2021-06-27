YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
Sınav giriş kapısından görüntüler Velilerin bekleyişi Veliler ve öğrenciler ile röportajlar YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdiÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)...
Sınav giriş kapısından görüntüler
Velilerin bekleyişi
Veliler ve öğrenciler ile röportajlar YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya