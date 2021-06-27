YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

Sınav giriş kapısından görüntüler Velilerin bekleyişi Veliler ve öğrenciler ile röportajlar YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdiÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)...