YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
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YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Sınav giriş kapısından görüntüler Velilerin bekleyişi Veliler ve öğrenciler ile röportajlar YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdiÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)...

Sınav giriş kapısından görüntüler

Velilerin bekleyişi

Veliler ve öğrenciler ile röportajlar YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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