YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı
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YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı

İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara gelmeye başladı.

YKS'nin ikici oturumu için öğrenciler okullara gelmeye başladı
28.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:01

İstanbul'da öğrenciler korona virüs önlemleri altında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumuna girmek üzere okullara gelmeye başladı. Okul girişinde öğrencilere maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunun (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi öğrencilere okul girişinde maske dağıtımı gerçekleşti. Öğrencilere yeni maske verilirken, okula geldikleri maskelerin hijyen gereği çöpe atılması istendi. Zaman zaman sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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