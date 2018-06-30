Yks'nin Birinci Oturumu Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumunun Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesine yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığının talebini değerlendiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, tekrar sınav yapılmasını kararlaştırdı.

Bunun üzerine ilçede yaklaşık 5 bin öğrenci, sınav heyecanı yaşadı.



Adaylar sınava alınacakları binalara gelerek, salona girmeden önce aileleri ve arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra dua okudu. Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an okuyup dua etti.

Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.



Karar, öğrenci ve velileri memnun etti

Veli Mehmet Doğan, Kızıltepe'de daha önce sınavların yapılmadığını, sınavlar için başka il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını kaydetti.



Gidiş ve gelişlerde sıkıntılar yaşadıklarını ancak bu sıkıntıların artık geride kaldığını kaydeden Doğan, "Kızıltepe'de bu huzur ortamında sınavların yapılması bizleri gayet memnun etti. Çocuklarımız içeride ter dökerken biz dışarıda onlara dua edeceğiz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

Sınava giren Ramazan Bağla ise, daha önce başka illerde sınava girdiğini, bu sınavda ise ilçesinde girdiğini için mutlu olduğunu aktardı.

ÖSYM Yönetim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar vermişti.