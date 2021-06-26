YKS'nin birinci oturumu TYT başladı
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YKS'nin birinci oturumu TYT başladı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Öğrencilerin sınav binasına alınması Görevliler tarafından sınav öncesi kontrollerin sağlanması Sınav binası çevresinde ailelerin beklemesi KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci oturum, Temel Yeterlilik Testleri için öğrenciler okullara alındı.

Öğrencilerin sınav binasına alınması

Görevliler tarafından sınav öncesi kontrollerin sağlanması

Sınav binası çevresinde ailelerin beklemesi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci oturum, Temel Yeterlilik Testleri için öğrenciler okullara alındı. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.

YKS'nin birinci oturumu TYT başladı
YKS'nin birinci oturumu TYT başladı
YKS'nin birinci oturumu TYT başladı
YKS'nin birinci oturumu TYT başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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