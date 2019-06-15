YKS'nin birinci oturumu başladı

YKS'nin birinci oturumu başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Gaziantep'te öğrenciler sınavın yapıldığı okullarda üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et