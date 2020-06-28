YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı YKS'nin Alan Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

YKS'nın 2. Oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı

İSTANBUL - YKS'nin Alan Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde yapılan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı.

Saat 13: 00'te tamamlanacak ikinci oturumun ardından YKS'nin 3. Oturumu ise 15: 15'te başlayacak.

Kaynak: İHA