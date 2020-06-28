YKS'nın 2. oturumunu tamamlayan öğrenciler sınavdan çıkmaya başladı YKS'nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testi (AYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde yapılan 2. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı.

Saat 13.00'te tamamlanacak ikinci oturumun ardından YKS'nin 3. Oturumu ise 15.15'te başlayacak.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA