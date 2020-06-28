YKS'NİN 2. OTURUMU SONA ERDİ YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri sona erdi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri sona erdi. 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek Yabancı Dil Testi sonrası 2020 YKS maratonu tamamlanmış olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT'yle sürüyor. Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS, bugün gerçekleştirilecek iki sınavın ardından sona erecek.

10.15'te başlayan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri saat 13.15'te sona erdi. Saat 15.45'te başlayacak YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi saat 17.45'te bitecek.

Kaynak: DHA