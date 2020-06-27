YKS'nın 1. oturumu sona erdi
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YKS'nın 1. oturumu sona erdi

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 1. oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

YKS'nın 1. oturumu sona erdi
27.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:26

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 1. oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde yapılan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı. Saat 13.00'te tamamlanacak TYT'nin ardından sokağa çıkma yasağı da 15.30'da bitecek. Pazar günü ise YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise Pazar günü 15.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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