YKS nedeniyle yollar boş kaldı
YKS nedeniyle yollar boş kaldı -Boş kalan yollar havadan görüntülendi Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
27.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:24
YKS nedeniyle yollar boş kaldı
-Boş kalan yollar havadan görüntülendi
İSTANBUL - Yükseköğretim Kurumları Sınavı sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı gününe özel saat 09.30 ile 15.00 arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. Yollar da boş kaldı. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA