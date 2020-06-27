YKS nedeniyle yollar boş kaldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
27.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:46
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Boş kalan yollarda havadan görüntülendi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gününe özel saat 09.30 ile 15.00 arasında getirilen kısmi sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. Yollar da boş kaldı. Boş kalan yollar havandan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA