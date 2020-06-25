YKS nedeniyle haftasonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak
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YKS nedeniyle haftasonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak

İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günleri de açık olacağını açıkladı.

YKS nedeniyle haftasonu nüfus müdürlükleri açık tutulacak
25.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:24

İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinin cumartesi ve pazar günleri de açık olacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "ÖSYM tarafından 27-­28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020­-YKS)'na girecek olan öğrencilerin sınav süreçlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması ile sınırlı olarak İstanbul'da ilçe nüfus müdürlükleri; YKS öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 20.00'a kadar, YKS'nin yapılacağı gün olan 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS'nin yapılacağı gün olan 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.  Sınava katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 2(iki) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilecektir." ifadeleri yer aldı.

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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