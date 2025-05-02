YKS NE ZAMAN? || 2025 ÖSYM YKS sınava giriş belgeleri yayınlandı mı? YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ile ilgili tüm gelişmeler öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı ve adayların sınava hangi okulda, hangi salonda gireceğini gösteren sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, büyük merak konusu haline geldi. Peki, bu yılki YKS oturumları hangi tarihlerde düzenlenecek? ÖSYM sınava giriş belgelerini ne zaman erişime açacak? İşte 2025 YKS'ye dair merak edilen tüm ayrıntılar…

ÖSYM 2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavın zorluk derecesi, genellikle önceki yıllardaki sınavlara, müfredat kapsamına ve ÖSYM'nin soru hazırlama politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

YKS SINAVI NE ZAMAN

2025 YKS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 YKS sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Ancak ÖSYM takvimine göre, bu belgelerin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine sunulması bekleniyor.

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi web adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle temin edebilecek. Bu belgede adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgileri ile sınav saatleri yer alacak.