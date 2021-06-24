YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?
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YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?

YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?
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YKS için kısa süre kalırken gelecekleri açısından çok büyük önem taşıyan sınav hakkında gençleri detaylı araştırmalar yaptı. Adaylar, sınav hakkında2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman ve YKS ne zaman gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Üniversite hayali kuran öğrencilerin heyecanla beklediği YKS'ye kısa bir süre kaldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları paylaştı. Peki, 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2021-TYT'ye girmek isteyen adaylar, "Temel Yeterlilik Testi (TYT)" seçeneğini işaretleyecekler, 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT'ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2021-TYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)

T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):

2021-AYT'ye de girmek isteyen adaylar, "Alan Yeterlilik Testleri (AYT)" seçeneğini işaretleyecekler, AYT'ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.

AYT'ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (90,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

2021 YKS, TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?
YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?
YKS ne zaman? 2021 YKS, TYT, AYT, YDT ne zaman?

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