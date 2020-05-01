YKS ne zaman? 2020 YKS sınavı öne mi alındı? AYT, TYT, YDT sınav tarihleri

2020 TYT, AYT, YDT ne zaman? 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Sınav tarihlerinde bir değişiklik oldu mu merak eden binlerce öğrenci ve veli YKS sınavı ertelendi mi, öne mi alındı sorularını araştırıyor. YÖK YKS sınavı tarihi haberimizde.

YKS öne mi çekildi? YÖK açıklamasına göre Temmuz ayına alınan üniversites sınavı YKS'nin, tarihinde değişiklik yapıldı mı? Covid-19 virüsü nedeniyle ÖSYM tarafından tarihi değiştirilmişti. MEB, YKS konularını da güncelleyerek öğrencilerin erişimine açtı. Peki, YKS konuları neler? Buna göre 9, 10, 11. sınıf müfredatı ile birlikte 12. sınıfın birinci dönemi de geçerli olacak. İşte, YKS sınavı konuları, müfredatı...

YKS ÖNE Mİ ALINDI?

TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sınavı, normal şartlarda 20-21 Haziran'da yapıalcaktı. Fakat, Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirken, ÖSYM'de sınav takvimini erteledi. Buna göre YKS sınavı da 25-26 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

2020 TYT (Temel Yeterlilik Testi) - 25 Temmuz Cumartesi

2020 AYT (Alan Yeterlilik Testi) - 26 Temmuz Pazar

2020 YDT (Yabancı Dil Testi) - 26 Temmuz Pazar

YKS KONULARI NELER?

Eğitime ara verildikten sonra uzaktan eğitim sistemiyle derslere devam eden öğrencilerin mağdur olmaması adına MEB, YKS sınavı konularının 9, 10, 11. sınıf müfredatından olacağını açıklmaıştı. YKS'ye girecek öğrenciler, son değişikliklerle 12. sınıfın brinci dönem konularından da sorumlu olacaklar.

12. sınıf dersleri ve güncellenen YKS konuları için tıklayın...

EBA TV'DEN YKS VE LGS ÖZEL YAYINI

Mİlli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan sınava hazırlanan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden soru çözüm yayını hazırladıklarını açıkladı. Buna göre öğrenciler,yüzlerce soru çözümüne ve anlatımına ulaşabilecek. Yayınlar, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınava ve YKS'ye hazırlık yapan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin tamamına haftada 37 saate varan canlı ders uygulamasını da başlattı. LGS'ye girecek öğrenciler, sınavdan sorumlu olunan birinci dönem derslerinden oluşan soru çözümü yayınını da EBA TV ortaokul kanalından takip edebilecek.

YKS hazırlık öğrencilerinin sorumlu olduğu derslerin yer aldığı soru çözümü özel yayını da EBA TV lise kanalında olacak.