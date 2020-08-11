YKS Muğla birincisi ödüllendirildi Marmaris'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Muğla birincisi olan Duru Uyar, Kaymakam Şevket Ertuğ tarafından ödüllendirildi.

Marmaris'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Muğla birincisi olan Duru Uyar, Kaymakam Şevket Ertuğ tarafından ödüllendirildi.

Marmaris Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Uyar, YKS'de sayısal alanda Muğla İl Birincisi ve Türkiye 535'incisi oldu.

Kaymakam Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okul idarecileri, Duru Uyar ile ailesini makamında ağırladı.

Duru'nun başarısının ilçeyi gururlandırdığını belirten Aksoy, "Aile yapısı çocuğun başarısına da yansıyor. İlçemizden böyle başarılı gençlerin çıkması gurur verici. Eğitim ve özel yaşamında başarılar kızımızla olsun. Kızımızın başarısı herkese örnek olsun." dedi.

Duru Uyar da ailesinin ve öğretmenlerinin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, "Salgın döneminde öğretmenlerimiz bizlere çok yardımcı oldu. Çalışırken motivasyon çok önemli. Uzun süre oturarak çalışamıyordum. Müzikle birlikte ders çalıştım. Benim en büyük eksikliğim Türkçe idi. Onun üzerine gidip çok çalışarak emeğimin karşılığını gördüm. ODTÜ elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü düşünüyorum." diye konuştu.

Aksoy daha sonra Duygu Uyar'a cumhuriyet altını ve plaket hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan da başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.

Kaynak: AA