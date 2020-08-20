YKS Muğla birincisi bisikletle ödüllendirildi Marmaris'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Muğla birincisi olan Duru Uyar, Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından bisikletle ödüllendirildi.

Marmaris'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sayısal puan türünde Muğla birincisi olan Duru Uyar, Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından bisikletle ödüllendirildi.

Marmaris Profesyonel İlgim Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Uyar, YKS'de sayısal alanda Muğla İl Birincisi ve Türkiye 535'incisi oldu.

Başkan Oktay, Duru Uyar ile ailesini makamında konuk etti.

Duru'nun il birinciliği başarısıyla ilçeyi gururlandırdığını ve onurlandırdığını belirten Oktay, "Senin başarın arkadaşlarına da kardeşlerine de senden küçüklere de örnek olacaktır. Özellikle pandemi gibi bir dönemde böyle bir başarının Marmaris'ten çıkması bize çok büyük bir mutluluk verdi. 'Bisiklet kenti Marmaris'te, hediyemiz de bisiklet olsun' dedik. Bisiklet en çevreci ulaşım araçlarından biri." diye konuştu.

Duru Uyar da planlı ve eksiklerine göre çalışarak başarıya ulaştığını ifade ederek, "Pandemiden kaynaklı bazen odaklanamadığım oldu. Ama öğretmenlerimin desteğini çok gördüm. Aradığım her an bıkmadan usanmadan sorularımı yanıtladılar." dedi.

Oktay, ziyarette başarılı öğrenciye bisikletin yanı sıra plaket de verdi.

Kaynak: AA