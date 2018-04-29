Yks, Mardin Kızıltepe'de de Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Mardin Kızıltepe'de de yapılmasını kararlaştırıldı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ÖSYM Başkanlığı, Mardin Kızıltepe ilçesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) düzenlenmesine yönelik Mardin Valiliği ve Mardin Kızıltepe Kaymakamlığının talebini değerlendirdi.

2018-YKS başvurularında Mardin merkezi tercih eden aday sayısı ve buradaki sınav binaları kapasitesini değerlendiren ÖSYM Yönetim Kurulu, Mardin'de sınava girmek için tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.