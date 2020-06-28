YKS maratonunda ikinci oturum başladı YKS maratonunda ikinci oturum başladıİZMİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu.

YKS maratonunda ikinci oturum başladı

İZMİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda, öğrenciler, hayallerine kavuşabilmek için 3 saat süreyle ter dökecek.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı dün yapıldı. Bugün de YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Test sınavı başladı. 10.15'te başlayan sınavda, binlerce öğrenci 13.15'e kadar ter dökecek. Maske takma zorunluluğuna uyan öğrenciler, saat 10.00'a kadar sınava girecekleri binaya alındı. İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, heyecanlı olduklarını ifade ederek, üniversite hedeflerini paylaştı. Öğrencilerden Seyhan Elinç, "Şu an çok heyecanlıyım. Dün yapılan birimci oturumda, sınavım güzel geçti. Bugün de inşallah güzel geçer. Çalıştık. Sınavda da çabalayacağız. Hedefim; Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi" dedi.

Sınav için umutlu olduğunu söyleyen Asena Abaylı ise, "Tüm öğrenciler gibi ben de çok heyecanlıyım. Bir o kadar da huzurluyum çünkü çok çalıştım inşallah bunun karşılığını alırım. Umutluyum" diye konuştu.

Üçüncü kez sınava girdiğini söyleyen Kuntay Ege Dedik de, şunları söyledi:

"Dershaneye gitmedim. Kendim evde çalıştım. İyi de not bekliyorum. Hedefim Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü."

Sınava giren öğrencileri ise velileri okul bahçesinde bekledi. Velilerden bazıları ise yanında getirdiği sandalyelerde sınavdan çıkacak olan öğrencileri beklemeye başladı.

Kaynak: DHA