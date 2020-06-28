YKS kısıtlamasının sona ermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS kısıtlamasının sona ermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, yoğunluk oluştu.

YKS kısıtlamasının sona ermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı
28.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:52

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Ünlü Konyaaltı sahilinde denize girenler ve gün batarken bu eşsiz manzarada olmak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğunun da arttığı gözlendi.

Öte yandan, kısıtlamanın sona ermesiyle sokağa çıkan bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bisiklet yolları ile mesire alanlarında zaman geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı
Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan engelli genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hülya Avşar Safiye Soyman Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Mete Kalkavan Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Genç Muğla Yangın Hindistan
Şu an buradasınız: YKS kısıtlamasının sona ermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 22:51:59. #1.14#
title