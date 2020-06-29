'YKS kısıtlaması' sonrasında İstanbul trafiğinde son durum İSTANBUL'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL 'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. 15 Temmuz Şehitler köprüsü yoğunluğu Avrupa istikametine yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 10.00 itibariyle trafiğin yüzde 44 olduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA