'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
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'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

'YKS KISITLAMASI' SONRASINDA İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM
29.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:24

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü yoğunlukla başladı. 15 Temmuz Şehitler köprüsü yoğunluğu Avrupa istikametine yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Uygulaması üzerinde saat 10.00 itibariyle trafiğin yüzde 44 olduğu görüldü.

Görüntü dökümü: -----------------------15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü-Trafikten görüntü-Genel ve detay görüntüler

 


Kaynak: DHA

Manşet

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