YKS ikinci oturumu
Okuldan detaylar Öğrencilerden detaylar Tedbirlerin uygulanması Öğrencilerin okullara girişleri Bekleyen aile yakınları MERSİN - Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.
28.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:27
Okuldan detaylar
Öğrencilerden detaylar
Tedbirlerin uygulanması
Öğrencilerin okullara girişleri
Bekleyen aile yakınları MERSİN - Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için öğrenciler okullara alındı.
Kaynak: AA