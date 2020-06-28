YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Konyaaltı sahili yoğunlaştı
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu.
28.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:41
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluştu.
Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla Antalya'da vatandaşlar sahillere akın etti.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.
Kaynak: AA