YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ünlü plajlar boş kaldı İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı boş kaldı. Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Antalya'da her gün binlerce kişinin geldiği Konyaaltı Plajı'nda kısıtlama nedeniyle çok az sayıda kişinin bulunduğu görüldü. Polis ekipleri ile temizlik görevlilerinin bulunduğu sahil bandında sessizlik hakim. Atlı Polis Birliği ekibi, sahil bandında devriye gezerek kısıtlamaya uymayanları ikaz etti. Kentteki Lara ile falezler üzerine kurulu plajlar da kısıtlama nedeniyle boş kaldı. Kaynak: AA