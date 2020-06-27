YKS için uygulanan kısıtlama sonrası Caddebostan Sahile akı ettiler
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YKS için uygulanan kısıtlama sonrası Caddebostan Sahile akı ettiler

YKS için uygulanan kısıtlama sonrası Caddebostan Sahile akı ettiler İstanbullular Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında süreli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Caddebostan sahile akın etti.

27.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:57

YKS için uygulanan kısıtlama sonrası Caddebostan Sahile akı ettiler

İSTANBUL - İstanbullular Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında süreli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Caddebostan sahile akın etti. Bazı vatandaşların maske takmaması dikkat çekti. Caddebostan sahil havadan görüntülendi.

Koronavirüse karşı alınan önlemler eşliğinde sosyal mesafeli olarak ilk oturumu sona eren YKS sınavı sonrası öğrenciler sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının ardından Caddebostan sahile akın ettiler. Sıcak havayı fırsat bilen gençler sahilde yoğunluk oluşturdu. Kimileri denize girerek yüzerken kimileri ise yeşillik alanlarda oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Bazı vatandaşlar spor yaparken bazıları ise bisiklet sürdü. Polis ekipleri ise anons yaparak sosyal mesafe ve maske zorunluluğuna yönelik vatandaşları uyardı. Cadde Bostan Sahil drone ile havadan görüntülendi.

Sınav sonrası arkadaşlarıyla sahile yüzmeye gelen Muhammed Şahin, "Arkadaşlarımın sınavı kötü geçmiş, zor bir süreç geçirdiler. Ben geçen yıl girerek üniversiteyi kazandım. İyiki de geçen yıl girmişim. Şimdi bisiklet sürdükten sonra denize gireceğiz. Moralleri çok bozuk, Allah yardımcıları olsun. Korona virüsüne karşı önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

YKS için uygulanan kısıtlama sonrası Caddebostan Sahile akı ettiler

Kaynak: İHA

Manşet

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