YKS için son gün önerileri YKS'ye sayılı saatler kaldı. Öğrencilerin bir kısmı kendinden emin bir şekilde sınav saatini beklerken bazı öğrenciler ise son ana kadar ders çalışmayı tercih ediyor.

Peki, öğrenciler bu süreyi nasıl geçirmeli? Teknoloji ve İnsan Koleji Kurucusu Zeynep Dereli'nin öğrencilere önerileri şöyle:

• Yoğun ders çalışmayı artık bırakmalısınız.

• Son gün dinlenin, kendinizi motive edecek aktiviler yapın.

• Sevdiğiniz yemekleri yiyebilirsiniz. Ancak aşırı yağlı, tatlı, midenizi bozacak yiyeceklerden uzak durun.

• Olumsuz düşünceleri bırakın.

• Ailenizle vakit geçirin ancak sınav hakkında hoşunuza gitmeyen konuşmalar yapmalarına izin vermeyin.

• Arkadaşlarınızla online görüşmeler yapabilirsiniz ancak sınav hakkında uzun konuşmalar yapmayın.

• Son günler kala hasta olmamak için sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle de koronavirüs döneminde kalabalık ortamlardan uzak durun. Açık hava yürüyüşleri iyi gelebilir.

• Sosyal medyaya sık girmeyin. Özellikle sınav ve salgınla ilgili doğrulanmamış bilgilerden uzak durun.

• Sınava gireceğiniz okulu görmeye gidebilirsiniz. Böylelikle hep stresiniz azalmış olur hem de sabah ulaşıma vakit kaybetmezsiniz.

• Kimliğiniz ve sınava giriş belgelerinizi bir gün önceden mutlaka hazırlayın. Kimliğinizde bir sorun varsa nüfus müdürlüklerinden zaman kaybetmeden yapın.

• Geç saatlerde uyumayı ve uyanmayı bırakın. Uyumadan önce uyku kalitenizi düşüreceği için en az yarım saat önce telefonunuzu kaldırın

Kaynak: Bültenler