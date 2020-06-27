YKS heyecanı
Adıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
27.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50
Adıyaman'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
Adıyaman Üniversitesi'nde sınava girecek olan öğrenciler uygulanan tedbirler kapsamında salonlara alınırken, aileleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak üniversite bahçesinde bekledi.
Kaynak: AA