YKS heyecanı Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrencileri okul dışında bekleyen ailelerin ise zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Kaynak: AA