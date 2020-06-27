YKS heyecanı
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YKS heyecanı

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

27.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:47

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrencileri okul dışında bekleyen ailelerin ise zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

YKS heyecanı

Kaynak: AA

Manşet

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