YKS heyecanı
Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
27.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:47
Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrencileri okul dışında bekleyen ailelerin ise zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.
Kaynak: AA