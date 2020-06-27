YKS heyecanı Öğrencilerin okula olunması Öğrencilere maske dağıtılması Görevlinin velileri uyarması KIRIKKALE - Kırıkkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.

Öğrencilerin okula olunması

Öğrencilere maske dağıtılması

Görevlinin velileri uyarması KIRIKKALE - Kırıkkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Kaynak: AA