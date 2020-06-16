YKS giriş yerleri belli oldu! 2020 YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS giriş yeri sorgulama Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, YKS giriş yeri nasıl öğrenilir? Koronavirüs sebebiyle ertelenen ve sonrasından yeniden erken bir tarihe çekilen YKS giriş yeri sorgulama haberimizde.

Binlerce öğrencinin heyecanla gözünü diktiği YKS için geri sayım sürüyor. ÖSYM, üç oturumda gerçekleşecek YKS için giriş belgelerini yayımladı. Diğer yandan adaylara saat uyarısında bulundu. Pandeminin gölgesinde hayata geçirilecek YKS 27 Haziran'da yapılacak. İşte ayrıntılar...

YKS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM, 27 Haziran'da uygulanacak olan YKS için giriş belgelerini yayımladı. https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulancak olan giriş belgeleri, aday TC kimlik numarası ve aday şifresiyle erişilecek. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada; ''27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden 15 Haziran 2020 tarihi ve saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

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YKS, TYT, AYT NE ZAMAN?

ÖSYM'nin üç oturumda gerçekleştirdiği üniversiteye giriş sınavı YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'de başlayacak ve 165 dakika sürecek. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü, 10.15'de olacak ve 180 dakika sürecek, 3. Oturum Yabancı Dil Testi YDT ise 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'de uygulanacak ve toplamda 120 dakika sürecek.