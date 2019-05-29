YKS giriş yerleri açıklandı mı? 2019 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

15 – 16 Haziran arasında yapılacak 2019 YKS öncesi öğrenciler, sınav yerlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından henüz sınav giriş belgelerine yönelik bir açıklama yapılmadı. YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ve daha fazlası haberimizde.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversiteye giriş için adayların ter döktüğü YKS sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. 2019 YKS ise 15-16 Haziran arsında yapılacak. Ancak ÖSYM'den YKS sınav giriş yerlerine ilişkin bir açıklama gelmedi. Öte yandan her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin YKS sınav giriş yerlerini sınavdan 1-2 hafta önce yani, 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklaması bekleniyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019 YKS SINAVI BARAJ PUANI

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalleri için gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanını elde etmek için; en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmek gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

2019 YKS TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika