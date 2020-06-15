YKS giriş belgesi erişime açıldı Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği yüksek öğretim sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği yüksek öğretim sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Yüksek öğrtetim Kurumlarına geçiş sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Bu yıl korona virüs salgını gölgesinde gerçekleşecek YKS için öğrenciler gün saymaya başladı. Adaylar güncellenen sınav takvimiyle 27 ve 28 Haziran tarihinde sınava girecek.

Birinci oturum olan TYT 27 Haziran'da, AYT ise 28 Haziran'da yapılacak.

YKS'ye girecek adaylar, sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Yüksek Öğretim Kurumu, TYT sınavında sürenin 165 dakikaya çıkarıldığını duyurmuştu.. Ayrıca YÖK Başkanı Yekta Saraç180 baraj puanının da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildiği belirtmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA