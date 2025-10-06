YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı açıldı SON DAKİKA!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ek yerleştirme ile bir programa yerleşen adaylar 10-17 Ekim tarihleri arasında üniversitelerine kayıt yaptırabilecek. YKS ek yerleştirme sonuç ekranı adayların erişimine açılmış durumda — SON DAKİKA gelişmesi olarak duyuruldu.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

YERLEŞTİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, sonuç belgelerinin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği belirtildi.

KAYITLAR 10-17 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Ek yerleştirme sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyenler ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek.

Üniversitelere şahsen kayıt yapacak adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna belirtilen süre içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ise üniversitelerinin duyurduğu tarihler ve belgeler doğrultusunda gerekli adımları atacak.

