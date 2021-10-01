YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

AA / Esin Işık - Haberler | Güncel
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2021- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceği belirtildi.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların, 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabileceği ifade edilen açıklamada, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Elektronik kayıtların 4-5 Ekim'de alınacağı ve bu adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, Yerleştirme Sonuç Belgesi'nin basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceğine dikkat çekildi.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

 G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

 Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Joe Biden Donald Trump Sezai Temelli
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Caner Cindoruk
Spor Balotelli Mehmet Topal Oğuzhan Özyakup Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hakan Binbaşgil Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:08:43. #1.12#