YKS ek yerleştirme son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020
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YKS ek yerleştirme son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020

23.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:40

Üniversite tercihini ek yerleştirmelerden yapmak isteyen öğrenciler için ek yerleştirmeler başlamıştı. YKS ek yerleştirme son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020, ek yerleştirme ne zaman?

YKS ek yerleştirme son gün ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu 2020

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlardan üniversite tercihi yapmak isteyenler adaylar için 17 Eylül'de başlayan ek yerleştirme tercihleri yakında tamamlanacak.

YKS NEDİR? YKS AÇILIMI NEDİR?

YKS sınavının açılımı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" demektir. YKS; TYT, AYT ve YDT sınavlarının birleşimidir. Yani toplam 3 oturumdan oluşmaktadır.

1. oturumu: YKS 'dir.

2. oturumu: AYT 'dir.

3. oturumu: YDT 'dir.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için yapılan tercihler 17 Eylül itibariyle başladı.

YKS EK YERLEŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?

17 Eylül tarihi itibariyle başlayan ek yerleştirme tercihleri bu gece yani 23 Eylül 20202 23.59 itibariyle sona erecek.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2020

ÖSYM'nin üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için açtığı ek yerleştirmeler hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme yapabilecek adayların YKS puanlarının bulunması gerekir. YKS puanıyla tercih yapan ancak yerleşemeyen ya da hiç tercih yapmayan adaylar ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara yerleşenler YKS ek tercihi yapabilir. Adayların 24 tercih yapabilme hakkı vardır.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Okul öncesi ve ilk okul öğrencilerine kademeli olarak açılan okullar şu an için lise ve üniversite öğrencilerine açılacağına dair net bir bilgi yok.

Kaynak: Haberler.com

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