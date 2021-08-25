YKS ek yerleştirme ne zaman 2021? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman? 2. Tercihler ne zaman?

Son Dakika: ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ile üniversiteler için YKS tercihleri alındı. İlk tercihlerin açıklanmasını bekleyen adaylar, 2. Tercihler ne zaman açıklanacak? Diye aratmakta. 2021 üniversite YKS 2. ek tercih kılavuzu! YKS ek yerleştirme ne zaman 2021? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman? 2. Tercihler ne zaman?

Son Dakika: Üniversite adayı kayıt işlemleri için tercih sonuçlarını beklerken, pek çok aday da baraj puanının düşürülmesi ile üniversite ek tercihleri için sabırsızlanmaya başladı. Adaylar, "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde alınacak?" diye araştırmakta. Peki, 2021 üniversite YKS 2. ek tercih kılavuzu! YKS ek yerleştirme ne zaman 2021? ÖSYM ile YKS ek tercihleri ne zaman? 2. Tercihler ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2021?

YKS 2. Tercihler için gün sayan adaylar, tercihlerin alınacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılmasına haftalar kala, adayların okullarla ilgili araştırmaları sürüyor. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YKS 2 .TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS ek tercih tarihi henüz belli olmadı. İkinci tercihler, YKS tercih sonuçları açıklandıktan ve boş kontenjanlar belli olduktan sonra alınacak. İkinci tercihlerde daha önce tercih yapmayan adaylar tercihte bulunacak. Ek tercih sürecinde de bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar için ikinci ek tercih süreci başlayacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KİMLER YKS İKİNCİ EK TERCİHİ YAPABİLECEK?

Bu yıl YKS baraj puanlarının düşürülmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu yalnızca bu yıla mahsus olacak şekilde ikinci ek yerleştirme uygulanacağını duyurdu. Buna göre, merkezi ve ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanların doldurulması için; TYT puanı en az 140, AYT ve YDT puanı en az 170 olan adaylar tercihte bulunabilecek.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.