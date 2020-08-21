YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri ücreti ne kadar? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları en geç 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

KS tercih sonuçları için artık nefesler tutuldu. 14 Ağustos Cuma günü sona eren YKS üniversite tercih işlemlerinin ardından pek çok aday, YKS tercih sonuçları için yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. YKS ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. 2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi. YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. YKS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!