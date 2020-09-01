YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2020 YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS boş kontenjanlar 2020 YKS sınavı Haziran ayında gerçekleştirildi ve YKS yerleştirme sonuçları da 26 Ağustos'ta adayların erişimine sunuldu. Yerleştirme sonuçları ardından '' YKS ek yerleştirme ne zaman?'' sorusu araştırılıyor. YKS boş kontenjanlar da haberimizde.

ÖSYM, yükseköğretim eğitimi için 2020-YKS sınavını hayata geçirdi. Tercih sonuçları da adaylara duyuruldu. Şimdi gözler, ek tercih başvuru işlemlerinin başlayacağı tarih için ÖSMY'ye çevrilmiş durumda. YKS ek tercihi nasıl yapılır?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kayıt işlemleri 31 Ağustos-5 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin 7 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da haftaya pazartesi belli olacağı ön görülüyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr"adresinden bireysel olarak yapacak. YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.

YKS BOŞ KONTENJANLARI

Haziran ayında yapılan YKS sonrası tercih işlemleri tamamlandı, tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, yerleştirme sonuçları ile birlikte sayısal verileri de adaylara sundu. 2020 YKS yerleştirme sonucu ardından boş kontenjanlar şöyle: