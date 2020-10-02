YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sınavı sonuçları bugün itibariyle açıklandı. YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme kayıtkları ne zaman? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!