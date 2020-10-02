YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!
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YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!

02.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:33
YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme sınavı sonuçları bugün itibariyle açıklandı. YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? YKS ek yerleştirme kayıtkları ne zaman? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!

17-23 Eylül tarihinde gerçekleşen YKS ek tercihleri bugün açıklandı. YKS ek yerleştirme nereden öğrenilir? YKS ek yerleştirme sorgulama ekranı!

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. sONUÇLARhttp://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite kayıt işlemleri 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

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