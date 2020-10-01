YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih üniversite kayıt işlemi ne zaman, nasıl yapılır?
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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih üniversite kayıt işlemi ne zaman, nasıl yapılır?

01.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:34
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih üniversite kayıt işlemi ne zaman, nasıl yapılır?

YKS ek tercih sonuçları bugün açıklanıyor mu? YKS sınavına giren binlerce öğrenci üniversite kayıt işlemleri için ek tercih sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, tarafından 17 - 23 Eylül arasındaek tercihleri alınan adayların ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim'de açıklanacak mı?

YKS ek tercih kayıt işlemleri nasıl yapılır? Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirdiler. İşte, YKS ek yerleştirme ayrıntıları...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, üniversite eğitimi için binlerce öğrencinin katıldığı YKS sınavının ek tercih sonuçlarına dair net bir tarih vermedi. Ancak, üniversite kayıtlarının 5 Ekim'de başlaması nedeniyle sonuçların 1 Ekim'de veya 2 Ekim günü açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre, YKS sonucu neticesinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU...

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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