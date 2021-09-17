YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

Yks ek tercih nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS 140 puan ve üstü alanların tercih yapacağı tarih ise bir diğer merak konusu. YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte, YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, paylaşımında; 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS" ifadelerini kullandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS 2.TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir.Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretiniyatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihlerigeçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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