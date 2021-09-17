YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

Haberler.com - Haberler | Gündem
YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

Üniversite kayıtları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Boş kontenjanlar için adaylar 2.tercih zamanını bekliyorlar. Peki, YKS ek tercih nedir? İşte, YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

Yks ek tercih nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS 140 puan ve üstü alanların tercih yapacağı tarih ise bir diğer merak konusu. YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte, YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika

YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarih belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, paylaşımında; 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS" ifadelerini kullandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir.Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretiniyatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihlerigeçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bensu Soral Acun Ilıcalı Kylie Jenner Kenan İmirzalıoğlu
Spor Marcao Cristiano Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YKS ek tercih nedir? YKS ek tercih tarihleri! YKS ek tercih başvuruları son dakika - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 16:39:00. #1.17#