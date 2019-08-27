YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2019 YKS ek tercih ne zaman?

27.08.2019 09:17

ÖSYM'nin düzenlediği YKS 2019 sınavı ve tercihler tamamlandın. Gözler, ÖSYM'den gelecek ek yerleştirme kılavuzunda. Boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla birlikte adaylar bir yüksek öğretim programına yerleşmek için tercihte bulunacak. YKS ikinci tercihleri ne zaman? Ek yerleştirme ücretli mi? Ek tercih ücreti ne kadar?

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramaz.

EK TERCİH ÜCRETİ

YÖK'ün yayınladığı '2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olarak belirlendi. Adaylar söz konusu ücreti belirtilen tarihte yatırmak zorunda. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından yüksek öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tercih kılavuzu ile birlikte, merak edilen YKS ek kontenjan ve taban puanları da açıklanacak.

ÖSYM'den YKS ek yerleştirmeye yönelik resmi bir açıklama gelmedi fakat 2018 YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler ışığında ek tercihlerin Ağustos sonu, Eylül başı gibi başlaması bekleniyor.